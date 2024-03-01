دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قتل أكثر من 30 ألف شخص في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب وزارة الصحة التي تديها الحركة في غزة، الخميس.

ولا تستطيع CNN تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد قالت في بيان، الأربعاء، إن 6 أطفال على الأقل توفوا خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة "الجفاف وسوء التغذية، منهم 4 أطفال على الأقل توفوا في مستشفى كمال عدوان في الأيام القليلة الماضية، وتوفي طفلان في مجمع الشفاء الطبي، الأربعاء.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في غزة في بيان، الخميس، وفاة أربعة أطفال آخرين على الأقل، هذا الأسبوع، نتيجة الجفاف وسوء التغذية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن الأطفال الأربعة تُوفوا في مستشفى كمال عدوان. وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الأطفال الذين تُوفوا نتيجة سوء التغذية والجفاف ارتفع إلى 10 أطفال في شمال غزة. ولا تستطيعCNN التأكد من ظروف الأطفال وسبب وفاتهم بشكل مستقل.

ويذكر أن ما لا يقل عن 104 أشخاص قتلوا وأصيب 760 آخرون في قطاع غزة خلال تجمع حشود من المدنيين الفلسطينيين حول شاحنات المساعدات الغذائية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بينما قال مسؤول إسرائيلي إن الحشد "شكل تهديدا للقوات الإسرائيلية ما دفعها للرد بالذخيرة الحية".