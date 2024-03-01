أمريكا: روسيا لا تلعب دورا بناء في محاولة حل الصراع في غزة

(CNN) -- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، تعليقا على اجتماع الفصائل الفلسطينية في روسيا، أن الإدارة الأمريكية لا ترى أن موسكو تلعب "دورا بناء" في محاولة حل الصراع في غزة.

وقال المتحدث باسم الوزراة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "لم نر موسكو تلعب أي دور كبير في محاولة حل هذا الصراع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول"

وأضاف: "لقد قلنا دائما إننا نرحب بالدول التي ترغب في لعب دور بناء في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنني سأقول إن تقييمنا لم يكن أبدا هو الدور الذي تريده موسكو أو ترغب في لعبه".

واجتمعت الفصائل، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية و"حماس"، في العاصمة الروسية لمناقشة تشكيل حكومة جديدة، ومن غير المرجح أن تقبل الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة بحكومة تضم "حماس".

وبحسب وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية، بدأت اللقاءات مع الفصائل الفلسطينية بكلمة لمدير المعهد الروسي للدراسات الشرقية، فيتالي نومكين، رحب فيها بالمشاركين و"تمنى لهم النجاح".

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن ممثلين عن "حماس" و"فتح" سيشاركون في المحادثات.

وذكر المتحدث باسم حركة "فتح"، حسين حمايل، لشبكة CNN، الأربعاء، أن الهدف من الاجتماع هو إيجاد سبل "لتوحيد الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل حكومة جديدة قادرة على العمل في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وغزة".

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمته الافتتاحية إلى "حل مشكلة إنشاء دولة فلسطينية وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة"، وإلى استئناف "الحوار المباشر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".