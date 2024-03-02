بايدن: أمريكا ستنفذ إنزالا جويا للمساعدات على غزة

حانب من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في البيت الأبيض

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أن بلاده ستنفذ إنزالا جويا للمساعدات الغذائية على غزة، معربا عن أسفه لبطء وتيرة وصول المساعدات إلى القطاع.

وقال بايدن، خلال حديثه إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في البيت الأبيض ، إن الولايات المتحدة "ستبذل قصارى جهدها لتوصيل مساعدات إضافية إلى غزة"، وأضاف أن المساعدات "لا تتدفق إلى غزة بالسرعة الكافية".

وذكر أنه يعمل من أجل التوسط للوصول لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار يسمح بدخول مساعدات إضافية.

وقال: "نحاول التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن إعادة الرهائن ووقف فوري لإطلاق النار في غزة للأسابيع الستة المقبلة على الأقل والسماح بزيادة المساعدات لقطاع غزة".

وأضاف أن الولايات المتحدة "ستصر" على أن تقوم إسرائيل بتسهيل دخول المزيد من الشاحنات على إضافة المزيد من الشاحنات والطرق حتى يمكن إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة.

وأضاف بايدن: "سنصر على أن تقوم إسرائيل بتسهيل دخول المزيد من الشاحنات لتزويد المزيد من الناس بالمساعدة التي يحتاجون إليها، دون أي أعذار".

وخلال حديثه إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية، أشار بايدن إلى أوكرانيا عندما كان يقصد غزة.

وبحث بايدن و ميلوني أيضا الحرب في أوكرانيا، وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية في أوكرانيا في نهاية الأسبوع الماضي لحضور مؤتمر عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع.

وقالت ميلوني أيضا إنها تتطلع إلى استضافة الرئيس الأمريكي في بوليا، حيث ستعقد قمة مجموعة السبع في يونيو/ حزيران.

ودعا المسؤولون الأمريكيون إسرائيل إلى فتح معابر إضافية لدخول المساعدات إلى غزة، واستكشفوا أيضا إمكانية إنزال المساعدات جوا في القطاع.

والتقت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، الأربعاء، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حسبما قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN.