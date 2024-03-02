الأردن.. اعتداء وطعن داخل مسجد الصحابة يثير تفاعلا والأمن يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية بالأردن مقطع فيديو يظهر دخول شخص إلى مسجد وتلويحه بسلاح أبيض قبل مهاجمته من قبل مصلين داخل المسجد الأمر الذي أثار تفاعلا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول دخول شخص ووقوفه مكان الإمام والبدء بالتلويح بسلاح ابيض قبل أن يُشاهد أحد المصلين يحمل مقعدا ويهاجمه به ليبدأ مصلون آخرون بالاشتباك معه.

من جهتها عقّبت مديرية الأمن العام الأردنية ببيان نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) ورد فيه: "أقدم شخص ثلاثيني يُعاني من أمراض نفسية بالدخول إلى مسجد الصحابة، إذ قام بالاعتداء بواسطة أداة حادة على (4) من المصلين أُصيبوا بجروح سطحية.."

وتابع الأمن الأردني: "تم إسعافهم (المصابين) للمستشفى وحالتهم العامة حسنة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بضبط الشخص وبوشرت التحقيقات".