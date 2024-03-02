دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، منع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة، كما حظرت نشر أي إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني التابعة للوزارة في منشور عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بناءً على توجيهات وتعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح، يُمنع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة".

وأضافت الإدارة في منشورها: "وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالجميع الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات".

وأكدت أن "وزارة الداخلية تشدد على أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، يشكل خرقاً للقانون ويعرض للمساءلة القانونية، كما يُمنع نشر أية إعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي تخص أي تجمعات أو مسيرات غير مرخصة".

كما أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في منشورها أن "وزارة الداخلية لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المُشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناشد الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن".