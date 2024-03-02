الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن وضع النساء في غزة

(CNN)-- وصفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التابعة للمنظمة الدولية والتي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، الحرب في غزة بأنها "حرب على النساء أيضا".

وقدرت الهيئة، في بيان، أن 9000 امرأة قُتلن في غزة منذ شنت حركة "حماس" هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر البيان: "مع اقتراب الحرب على غزة من مرور 5 أشهر، لا تزال النساء الغزيات يعانين من آثارها المدمرة، وبينما لا تستثني هذه الحرب أحدا، تظهر بيانات الهيئة أنها تقتل وتجرح النساء بطرق غير مسبوقة."

وأفادت الهيئة أن حوالي 63 امرأة يُقتلن كل يوم في غزة، وأن مع ما يقرب من 37 أم تُقتل يوميا "مما يترك أسرهن مدمرة ويتمتع أطفالهن بحماية متدنية".

وتابعت: "أفادت أكثر من 4 من كل 5 نساء (84 %) أن أسرهن تأكل نصف أو أقل من الطعام الذي اعتادت عليه قبل بدء الحرب، حيث تم تكليف الأمهات والنساء البالغات بمصادر الطعام، ولكنهن يأكلن أخيرًا، وبكميات أقل من أي شخص آخر".

وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أيضا إلى أن 87% من النساء في غزة يجدن صعوبة في الحصول على الغذاء مقارنة بالرجال.

وقالت: "تلجأ بعض النساء إلى البحث عن الطعام تحت الأنقاض أو في صناديق القمامة".

وطالبت بوصول مساعدات إنسانية فورية إلى غزة ووضع حد "للقتل والقصف وتدمير البنية التحتية الأساسية في غزة"، وقالت الهيئة: "ما لم يكن هناك وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، فسوف يموت عدد أكبر من الأشخاص في الأيام والأسابيع المقبلة".