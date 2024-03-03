دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن آخر، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في البيان: "أقدم فهد بن شلوان بن حجاب السودة السبيعي، سعودي الجنسية، على قتل غالب بن عثمان بن غالب السبيعي، سعودي الجنسية، وذلك بضربه بأداة على رأسه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت الوزارة: "تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، فهد بن شلوان بن حجاب السودة السبيعي، سعودي الجنسية، الأحد 22/ 8/ 1445 هجرية، الموافق 3/ 3/ 2024 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، بحسب "واس".