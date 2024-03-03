إفتاء مصر تحدد موعد استطلاع هلال شهر رمضان

سعوديون يرصدون الهلال إيذانًا ببدء شهر رمضان، في مدينة الطائف جنوب غرب السعودية، في 1 أبريل/ نيسان عام 2022.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دار الإفتاء المصرية، الأحد، تحديد موعد استطلاع شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445، ليكون يوم الأحد المقبل، الموافق 11 مارس/آذار 2024.

وقالت دار الإفتاء في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نستطلع هلال شهر رمضان الأحد القادم بإذن الله".

وكانت دار الإفتاء المصرية نشرت بيانا سابقا عبر المنصة ذاتها قالت فيه: "لا مانع شرعًا لمن كان عليه صيام من أيام شهر رمضان الماضي أن يقضيها فيما بقي من أيام شهر شعبان، وهذا لا يعارض القول بالنهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان؛ لأن المقصود بالنهي في الحديث الشريف هو إنشاء صيام جديد بلا عادة أو سبب".

وأعلن مركز الفلك الدولي بالإمارات العربية المتحدة مؤخرا في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "معظم الدول الإسلامية بدأت شهر شعبان يوم الأحد 11 فبراير/ شباط 2024 ميلادية، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان، الأحد 10 مارس/آذار، وسيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس 2024".

وأضاف مركز الفلك الدولي: "أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال، الأحد 10 مارس، واستنادا على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة (ومنها معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث المسلم إلياس، والمرصد الفلكي SAAO، والباحث يالوب، والباحث المسلم عودة)، فإن رؤية الهلال غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأمريكيتين، خاصة من الأجزاء الغربية. وبناء على ذلك وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان، الثلاثاء 12 مارس".

وفي الوقت نفسه، كان أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، ذكر أن "القمر يشرق في طور التربيع الأخير لشهر شعبان بعد منتصف ليل السبت الماضي، وسيكون مقترناً بالنجم قلب العقرب لبقية الليل".

وقال أبو زاهرة، السبت، إن "من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صبيحة، الأحد، وسيبقى مشاهدا في السماء إلى أن يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوكالة السعودية إنه "خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس، إلى أن يصبح القمر في طور هلال نهاية الشهر، ويُرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعداداً لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر رمضان".