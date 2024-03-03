دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمن العام السعودي، الأحد، إن شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية ألقت القبض على "مواطن لدهسه آخر بمركبته - حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية - إثر خلاف بينهما والهروب من الموقع".

وأوضح الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقا، أنه "تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وفي منشور آخر، أعلن الأمن العام السعودي أن "دوريات الأمن بمنطقة الرياض قبضت على شخصين ظهرا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية مع آخرين".

وأردف المنشور أنه "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة قبضت على مقيم من الجنسية المالية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص".

وأضافت الوكالة في بيان آخر أن "دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة، قبضت على مقيمين من الجنسية المصرية لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص".

وأعلنت الشرطة السعودية في بيان: "قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالفيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطن لترويجهم نبات القات المخدر، وضُبط بحوزتهم سلاح وذخيرة مخبأة في مركبة يقودها أحدهم بمحافظة ‏ظهران الجنوب، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".