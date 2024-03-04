دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا جديدًا بشأن ما أثير حول "نشر أخبار كاذبة" ترتبط بواقعة وفاة طالبة في جامعة العريش، التي حظيت باهتمام واسع النطاق في مصر خلال الأيام الأخيرة.

وقالت النيابة العامة، في بيان، مساء الاثنين، إن النائب العام أمر بإجراء تحقيقات "في ما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش".

وأفاد البيان أن النيابة كلّفت قطاع الاتصالات في وزارة الداخلية بإجراء تحريات فنية، تشمل فحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم".

يأتي بيان النيابة العامة بعد وقت قصير من ظهور أنشطة غير أصيلة عبر الشبكات الاجتماعية، تحاول الدفع بهاشتاغات غير عفوية بدعم من حسابات وهمية، بعضها يروج لرواية مضادة تحمل خطابًا مهاجمًا للطالبة المتوفاة، ويدافع عن المتهمين في القضية. إلى جانب ترويج معلومات غير مدعومة بأدلة موثوقة.

كانت النيابة أمرت بحبس متهمين اثنين على ذمة التحقيق في وفاة طالبة جامعة العريش، في اتهامات بالتهديد بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. وهي اتهامات قد تعرض المتهمين للسجن ما بين 3 إلى 15 عامًا.

في وقت سابق الاثنين، قال بيان للنيابة العامة إن تحقيقاتها وجدت أن الطالبة تعرضت لـ"ضغوط نفسية" نتيجة تلقيها تهديدات من إحدى زميلاتها بأنها ستنشر مراسلات خاصة لها، بعد استيلائها عليها من هاتف الفتاة المتوفاة.

وأرسلت المتهمة الأولى المراسلات إلى زميلها (المتهم الثاني)، الذي لوح بنشرها على إحدى مجموعات "واتساب" الخاصة بطلاب الجامعة، حسب بيان النيابة.

وذكر البيان أن التحقيقات توصلت إلى أن الطالبة المتوفاة اشترت "حبوب غلة" من تاجر مبيدات زراعية، التي جرى استخدامها خلال السنوات الأخيرة في حالات انتحار في مصر. بينما لم توضح النيابة بعد إذا ما كانت الفتاة تناولت الحبوب بالفعل.