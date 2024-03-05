(CNN) -- أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن الاثنين، مما أدى إلى إصابة سفينة حاويات مملوكة لسويسرا في خليج عدن وإلحاق أضرار بها، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن أحد الصواريخ أصاب السفينة M/V MSC SKY II وألحق أضرارا بها، لكن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات وواصلت طريقها.

وبعد عدة ساعات، قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، إن الولايات المتحدة "نفذت ضربات دفاعا عن النفس ضد صاروخي كروز مضادين للسفن، شكلا تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجناح العسكري لجماعة الحوثي، يحيى سريع، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ إسرائيليةٍ " MSC SKY " في البحرِ العربيِّ وذلك بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ الله".

وأردف سريع قائلا: "وقدْ جاءتْ عمليةُ الاستهدافِ بعدَ ساعاتٍ فقط من تنفيذِ عمليةٍ نوعيةٍ أطلقتْ خلالَها القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ عدداً من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ على عددٍ منَ السُّفُنِ الحربيةِ الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرِ الأحمر".