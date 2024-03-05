دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية طرح إدارة المطارات على القطاع الخاص، تماشيًا مع خطتها لتحسين مستوى الخدمات وزيادة عدد السائحين القادمين إلى البلاد، حسبما أكد المتحدث باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني.

تستهدف الحكومة استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية إلى 500 ألف غرفة فندقية خلال 4 سنوات، إضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات وتحسين تجربة المسافرين.

وقال المتحدث باسم الحكومة إنها "تتبنى رؤية للنهوض بقطاع الطيران المدني، تقوم على عدة محاور أهمها تطوير المطارات المصرية، وفي سبيل تحقيق ذلك تسعى إلى طرح إدارة المطارات على القطاع الخاص".

وسجّلت مصر رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين خلال عام 2023، بلغ 14.9 مليون سائح، ليتجاوز الرقم المحقق خلال عام 2010، وكان وقتها 14.73 مليون سائح.

أضاف الحمصاني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه تم الاتفاق على إسناد عملية طرح إدارة المطارات المصرية على استشاري عالمي يتولى كل الخطوات اللازمة لعملية الطرح، على أن تبدأ خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على الاستشاري، ونستهدف من هذه الإجراءات زيادة أعداد المسافرين، وتحسين مستوى الخدمة، ورفع كفاءة المطارات مما ينعكس على زيادة العوائد منها.

وارتفع عدد الرحلات الجوية التي استقبلتها المطارات المصرية إلى أكثر من 356 ألف رحلة خلال عام 2023 بنسبة نمو 23%، كما زاد عدد المسافرين إلى 47 مليون راكب خلال نفس العام بنسبة نمو 28%، واستحوذ مطار القاهرة على الحصة الأكبر من عدد المسافرين بإجمالي أكثر من 26 مليون مسافر العام الماضي.

وأشار الحمصاني إلى أن الأمور المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي ستتاح أمام شركات القطاع الخاص، والمطارات التي سيتم إتاحتها للإدارة مازالت خاضعة للدراسة، وسيتم الاستقرار عليها بالتشاور مع الاستشاري الدولي.

وتمتلك مصر 23 مطارًا بعد إنشاء 4 مطارات خلال آخر 9 سنوات، هي: "سنفكس، والعاصمة الإدارية، وبرنيس، والبردويل". وتبلغ السعة الاستيعابية للمطارات المصرية 63.5 مليون راكب بنهاية عام 2023 - وفقًا لبيانات رسمية - وتستهدف الدولة زيادة القدرة الاستيعابية إلى 72 مليون راكب.