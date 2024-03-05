دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدّرت شركة فودافون مصر ساحة التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عطل مفاجئ طال الشبكة، التي تستحوذ على أكبر عدد من المشتركين، يفوق 40 مليون مستخدم، وذلك خلال وقت مبكر من صباح الثلاثاء. وأدى العطل إلى صعوبات في خدمات الاتصالات والإنترنت، وأرجعت الشركة السبب إلى تحديثات بإحدى مكونات الشبكة أثرت على خدمات الجيل الرابع، وأنها ستقدم تعويضات للعملاء عن انقطاع الخدمة، فيما أكد مصدر مسؤول أنه سيتم إجراء تحقيق، وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات.

وأصدرت شركة فودافون مصر، بيانًا رسميًا صباح الأحد، أكدت فيه أن بعض المناطق تواجه صعوبات في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع نتيجة إجراء تحديثات لإحدى مكونات الشبكة، وأنها تعمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، مُعلنة عزمها التقدم بمقترح لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين فور استعادة خدمات الجيل الرابع بالشكل الكامل، وبعد حوالي أكثر من 4 ساعات بدأت خدمات الاتصالات في العودة جزئيًا لمشتركي فودافون.

قال مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيجري تحقيقًا في واقعة انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن مشتركي شبكة فودافون مصر، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع، وكذلك المدة الزمنية للانقطاع، وسيتخذ الجهاز قراره وفقًا لما ينص عليه قانون تنظيم الاتصالات ولائحته، مشددًا على عدم التهاون في حماية حقوق المستخدمين، وزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

ويراقب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أداء مشغلي خدمات المحمول الأربعة في مصر، ويصدر تقارير دورية لقياس مدى جودة خدمات التليفون المحمول في كل مناطق الجمهورية، ويفرض غرامات على الشركات حال مخالفتها لمعايير ومحددات جودة الخدمات.

أوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن الأولوية انتظام خدمات الاتصالات لمشتركي شبكة فودافون مصر، وبعدها سيتم التحقيق في أسباب وقوع هذا الخلل، وكيفية تلافي عدم تكراره، والخطوة التالية سيتم تحديد عدد المتضررين من انقطاع الخدمة والمناطق المتضررة، منوهًا إلى أن تعطل خدمات الاتصالات لإحدى الشبكات أمر وارد، ويحدث في كبرى الشركات خارج مصر، وليست هناك وسيلة لتجنب انقطاع الخدمة بشكل مطلق.

وسبق أن فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقوبات مالية على شركات الاتصالات بسبب انقطاع الخدمة، آخرها غرامة على الشركة المصرية للاتصالات، بسبب تعطل الخدمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بقيمة 20 مليون جنيه (647.3 ألف دولار). كما سبق أن غُرمت شركة فودافون عام 2019 بقيمة 10 ملايين جنيه (323.6 ألف دولار).

حتى ديسمبر/كانون الأول العام، وصل عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر إلى 106.21 مليون خط مقارنة بـ 99.38 مليون خط خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة نمو سنوي 6.87%، حسب أحدث بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.