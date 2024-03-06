الجيش الأمريكي يعلن إحباط هجوم "حوثي" لاستهداف مدمرة

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

محلل لـCNN: الحوثيون قادرون على الصمود وسيستمرون رغم القنابل التي تلقى عليهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأربعاء، إسقاط صاروخا باليستيا مضادا للسفن و3 مسيرات انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه المدمرة كارني في البحر الأحمر، وذكرت أنه لا توجد إصابات أو أضرار لحقت بالمدمرة.

وأضافت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن قواتها "دمرت 3 صواريخ مضادة للسفن و3 زوارق كانت موجودة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".

وتابعت أن القوات الأمريكية اعتبرت أن الصواريخ والزوارق تمثل "تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وأكدت: "تم اتخاذ هذه الإجراءات لـ"حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".