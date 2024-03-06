دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع لفتة "تقدير" من رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تجاه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أثناء زيارة أمير الكويت إلى الإمارات الثلاثاء.

ونشر سفير الإمارات لدى الكويت، د. مطر حامد النيادي، مقطع فيديو يُظهر قيام الشيخ محمد بن زايد بمسك الكرسي أثناء قيام أمير الكويت بعد أن كان يوقّع.

وأثارت هذه اللفتة إعجابا واسعا من جانب مستخدمين كويتيين وإماراتيين على "إكس"، إذ وصفوا التصرف بأنه يُعبر عن "أخلاق العظماء".

وكان أمير الكويت قد غادر الإمارات بعد زيارة استغرقت ساعات تقلد خلالها "وسام زايد" وأجرى مباحثات وُصفت بالودية مع الشيخ محمد بن زايد، كما حظي باستقبال حافل لدى وصوله إلى العاصمة، أبوظبي.