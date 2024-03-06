(CNN)-- قال البيت الأبيض، الثلاثاء، في بيان، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني لـ"مناقشة الجهود المبذولة لضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة".

وأضاف البيان: "أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي ورئيس الوزراء القطري على أن إطلاق سراح الرهائن المرضى والجرحى والمسنين والنساء سيؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة على مدى 6 أسابيع على الأقل".

وتابع أن "هذه المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستمكن أيضا من زيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وتوفر الوقت والمكان لتأمين ترتيبات أكثر استدامة وهدوء مستدام".

ووفقا للبيان، اتفق مستشار الأمن القومي الأمريكي ورئيس الوزراء القطري على "البقاء على اتصال منتظم خلال الأيام المقبلة مع استمرار المحادثات".

ومن جانبها، قالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة جهود البلدين الهادفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في القطاع دون عوائق"، وفقا للبيان.