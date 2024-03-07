"انتحل صفة غير صحيحة".. الأمن السعودي يعلن القبض على شخص في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الخميس، القبض على شخص لانتحاله صفة غير صحيحة، في محتوى مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه تمت إحالته إلى النيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض قبضت على شخص لانتحاله صفة غير صحيحة في محتوى مرئي".

وأضاف الأمن العام السعودي أنه "تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام السعودي صورة للشخص الذي تم اعتقاله، ومقطع فيديو للحادثة وأرفقهما بمنشوره عبر منصة "إكس".