(CNN) -- أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا عاجلا للمطالبة باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل.

وكانت جنوب إفريقيا رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة، في أوائل يناير/كانون الثاني، بدعوى أن إسرائيل "ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، ثم أعلنت محكمة العدل الدولية، في وقت لاحق من الشهر، أنها ستفرض بعض الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل بسبب عمليتها العسكرية في غزة.

وفي الطلب العاجل المقدم الأربعاء، أوضحت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا تدفع بأنها "مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق والتغيرات الجديدة في الوضع في غزة، وخاصة حالة المجاعة واسعة النطاق التي أحدثها الحصار، واستمرار الانتهاكات الصارخة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من قبل إسرائيل وانتهاكاتها الواضحة المستمرة للتدابير المؤقتة التي حددتها هذه المحكمة".

وطالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بـ"الإشارة إلى التدابير المؤقتة التي صدرت في يناير أو تعديلها".