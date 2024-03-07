دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وزارة الدفاع الإماراتية مقطع فيديو أظهر مرافقة طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإماراتي لطائرة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أثناء قدومه لزيارة العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشاركت الدفاع الإماراتية مقطع فيديو عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا، وعلقت عليه بالقول: "رافق الطائرة التي تقل صاحب السمو أمير الكويت لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية ترحيباً بضيف البلاد الكبير".

وتابعت الوزارة في منشورها: "حيث استأذن قائد السرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمرافقة طائرة سموه إلى مطار الرئاسة في أبوظبي مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات".

وقال قائد السرب لأمير الكويت حسبما يظهر في المقطع: "سيدي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ترحب بكم القوات الجوية الإماراتية ونتشرف بمرافقة سموكم إلى مطار الرئاسة في أبوظبي".

وأردف قائد السرب الإماراتي: "خلال زيارتكم إلى بلدكم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة... أهلا وسهلا بضيف البلاد الكبير".