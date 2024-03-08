(CNN)-- قال مسؤول أمريكي ومصدر آخر، لشبكة CNN، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ، الذي يقود جهود الإدارة الأمريكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، يقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط.

وتأتي زيارة بيرنز في الوقت الذي يبدو فيه أن المفاوضات للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى طريق مسدود، ومن غير المرجح أن يتم حلها قبل بداية شهر رمضان، كما كانت ترغب الإدارة الأمريكية.

وذكر المصدران أن بيرنز كان في مصر، الأربعاء، قبل أن يتوجه إلى قطر، الخميس.

وقال المسؤول الأمريكي إنه من غير المتوقع أن يكون هناك اجتماع "رباعي" لبيرنز مع رئيسي الاستخبارت المصرية والإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري، كما حدث في باريس قبل أسبوعين.

والتقى وليام بيرنز برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في واشنطن، خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، وقطر ومصر هما المحاوران الرئيسيان مع حركة "حماس".

وجرت محادثات في القاهرة هذا الأسبوع، وذكرت CNN، في وقت سابق من الخميس، أن إدارة بايدن كانت تأمل في وقف إطلاق النار مع بداية رمضان، وقال مسؤولون أمريكيون ودبلوماسي مطلع على المحادثات، لشبكة CNN، إن احتمالات حدوث ذلك تتضاءل.

وذكرت إدارة بايدن أن إسرائيل وافقت بشكل أساسي على إطار الصفقة وأن مسؤولية قبولها تقع على عاتق "حماس".