السعودية.. ضبط رتب عسكرية وأنواط وشعارات و1000 بدلة خلال حملة بالرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، الجمعة، أنها ضبطت خلال الحملة التفتيشية بمحافظة الخرج، عدداً من الرتب والأنواط العسكرية وشعارات عسكرية متنوعة، و1000 بدلة عسكرية، حسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت اللجنة في بيانها، أنه "تم إغلاق 4 محال تعمل بالخياطة العسكرية دون تراخيص لمخالفتها النشاط المرخص لها".

وأكدت اللجنة أنها "ضبطت أحد الوافدين لقيامه بتصوير الحملة، وجرى إعداد محضر بالواقعة، وتسليمه وتسليم المضبوطات التي بحوزته للدوريات الأمنية حسب الاختصاص"، بحسب وكالة "واس".

وذكرت الوكالة السعودية أن "هذه الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بالمنطقة بشكل مستمر، تأتي بناءً على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض ونائبه، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بجانب متابعة محافظ الخرج للحملات بالمحافظة".

وأوضحت الوكالة أنه "تم تنفيذ الجولة التفتيشية بمشاركة وزارة التجارة، ووزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بالمنطقة".