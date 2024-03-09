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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب الجفاف وسوء التغذية إلى 23 شخصا

الشرق الأوسط
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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب الجفاف وسوء التغذية إلى 23 شخصا
صورة أرشيفية لأطفال فلسطينيين مصابين يتلقون العلاج الطبي في مستشفى النجار في رفح جنوب قطاع غزةCredit: BILAL TELAWI/AFP via Getty Images

(CNN)--  قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب "الجفاف وسوء التغذية" ارتفع إلى 23 شخصا على الأقل.

ولا تستطيع شبكة CNN التأكد بشكل مستقل من الوفيات أو أسبابها، بسبب عدم وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة جراءالحرب.

وبحسب أشرف القدرة، توفي 3 أطفال آخرين، الجمعة، في مستشفى الشفاء، بسبب "سوء التغذية والجفاف".

وحذر مسؤولون في منظمات الإغاثة والهيئات الدولية منذ أسابيع من أن النازحين الفلسطينيين يكافحون من أجل إطعام أطفالهم في ظل القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على توصيل المساعدات. 

وتقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الأشخاص "على شفا المجاعة".

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