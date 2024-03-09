(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الجمعة، إن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب "الجفاف وسوء التغذية" ارتفع إلى 23 شخصا على الأقل.

ولا تستطيع شبكة CNN التأكد بشكل مستقل من الوفيات أو أسبابها، بسبب عدم وصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة جراءالحرب.

وبحسب أشرف القدرة، توفي 3 أطفال آخرين، الجمعة، في مستشفى الشفاء، بسبب "سوء التغذية والجفاف".

وحذر مسؤولون في منظمات الإغاثة والهيئات الدولية منذ أسابيع من أن النازحين الفلسطينيين يكافحون من أجل إطعام أطفالهم في ظل القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على توصيل المساعدات.

وتقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف من الأشخاص "على شفا المجاعة".