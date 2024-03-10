دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى وقف ما وصفه بـ"جرائم وحشية" بحق الفلسطينيين، قائلا إنه "يؤلمنا أن يحل شهر رمضان هذا العام، في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين من اعتداءات".

وأكد العاهل السعودي، في خطاب بمناسبة حلول شهر رمضان قرأه وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري: "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لإيقاف هذه الجرائم الوحشية، وتوفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة".

وقال الملك سلمان: "نحمد الله جل وعلا، على ما أنعم به على هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، بأن جعلها مهداً للإسلام، بانطلاق رسالة الإسلام من أرضها، واختصها بخدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما والعناية بهما، وبقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين، وأكرمها بخدمة المشاعر المقدسة، وتطوير عمارة الحرمين الشريفين، والقيام على مشروعات توسعاتهما المتواصلة".

وأضاف الملك سلمان أن ذلك "محل فخر واعتزاز للمملكة قيادة وشعبًا، وهو ما سار عليه ملوكها منذ توحيدها، على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه – حتى يومنا هذا، انطلاقاً من دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين".