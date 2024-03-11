لقد احتل الإسرائيليون المتدينون منذ فترة طويلة مكانة متميزة في ذلك المجتمع. تحصل المدارس أو المعاهد الدينية، على إعانات حكومية سخية. ومع ذلك، فإن شباب الحريديم، كما يعرفون بالعبرية، معفيون من الناحية العملية من الخدمة العسكرية الإلزامية.

لقد أربك هذا الإعفاء المجتمع الإسرائيلي منذ تأسيسه. ولكن الموعد النهائي القانوني للتوصل إلى ميثاق اجتماعي أكثر إنصافا، على الأقل في نظر المحكمة العليا، يلوح الآن في نهاية شهر مارس.

لقد أوضح الأعضاء الأقوياء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنهم لن يساعدوه على تأجيل التعامل مع الأمر دون دعم سياسي واسع النطاق.

وقال يوهانان بليسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، لشبكة CNN: "هذه هي القضية التي لديها الاحتمال الأكبر لإسقاط الائتلاف."

ينظر اليهود الأرثوذكس المتطرفون إلى الدراسة الدينية باعتبارها أساسية للحفاظ على اليهودية. بالنسبة للعديد من أولئك الذين يعيشون في إسرائيل، هذا يعني أن الدراسة لا تقل أهمية عن الجيش للدفاع عن إسرائيل.

اتفق رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون مع حاخامات الحريديم في أيام إسرائيل الناشئة على إعفاء 400 رجل يدرسون في المدارس الدينية من الخدمة العسكرية. في العام 1948، كان هناك عدد قليل من الحريديم في إسرائيل -وكان العديد منهم وما زالوا يعارضون الدولة على أسس دينية- ولم يكن للإعفاء تأثير عملي يذكر.

قامت المحكمة العليا في إسرائيل في عام 1998 بإلغاء الإعفاء الذي طال أمده، وأعلنت للحكومة أن السماح للحريديم بالخروج من التجنيد الإجباري ينتهك مبادئ الحماية المتساوية. لقد حاولت الحكومات والكنيست المتعاقبة حل هذه القضية في العقود التي تلت ذلك، ولكن المحكمة أخبرتهم مرارًا وتكرارًا أن جهودهم كانت غير قانونية.

لقد نما المجتمع الحريدي في الوقت نفسه بشكل ملحوظ. وهم يشكلون الآن 24% من الإسرائيليين في سن التجنيد، وفقا للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية. العرب الإسرائيليون معفون من الخدمة الإلزامية. ومن الناحية العملية، فإن أي شخص يخبر مسؤول التجنيد بأنه يدرس في المدرسة الدينية –أي شخص يقدم نفسه على أنه حريديم– يمكنه ألا ينضم للخدمة.

والآن، ربما تكون تلك المحاولات الجزئية للحفاظ على الإعفاء الحريدي على وشك الانتهاء. فإن آخر محاولة حكومية للتغلب على المشكلة، القائمة منذ عام 2018، تنتهي في نهاية مارس.

وفي اليوم السابق للمؤتمر الصحفي لنتنياهو، أوضح يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه لا يحظى بدعم رئيس وزرائه.

وقال: "إن أي مشروع قانون يوافق عليه جميع أعضاء ائتلاف الطوارئ سأوافق عليه. ولكن من دون موافقة جميع أعضاء التحالف، فإن المؤسسة الأمنية تحت قيادتي لن تدعم مشروع القانون."

وكان المعنى الضمني هو أن الرجل الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح أن يخلف نتنياهو كرئيس للوزراء -بيني غانتس، وهو جزء من ائتلاف الطوارئ، ولكن ليس حكومة ما قبل أكتوبر- سيكون له حق النقض على أي حل لهذه القضية.

وكان نتنياهو غامضا في رده.

وقال للصحفيين: "سنحدد أهدافا لتجنيد الرجال الأرثوذكس المتشددين في الجيش الإسرائيلي والخدمة المدنية. إن أسوأ ما يمكن أن يحدث لنا الآن هو الذهاب إلى الانتخابات العامة خلال الحرب، مما يعني خسارة الحرب."

لقد أوضح غانتس، الذي اختتم للتو رحلة مثيرة للجدل إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنه "ينبغي لجميع شرائح المجتمع أن تشارك في الحق في خدمة وطننا"، وأن "ذلك ليس مسألة تتعلق بالمحكمة بل بالقادة."

ماذا يقول الرأي العام الإسرائيلي؟

يتفق معظم الإسرائيليين على أنه لا يمكن الدفاع عن ذلك الوضع.

وفي استطلاع للرأي أجراه معهد إسرائيل للديمقراطية في شهر فبراير، وتمت مشاركته حصريًا مع شبكة CNN، قال 64% من المشاركين الإسرائيليين و70% من المشاركين اليهود الإسرائيليين إن الإعفاء الحريدي "يجب تغييره". وتحدث القائمون على الاستطلاع مع بالغين إسرائيليين، 600 باللغة العبرية و150 باللغة العربية.

وأضافت المدعية العامة الإسرائيلية، غالي باهاراف ميارا، مزيدًا من الإلحاح إلى هذه المسألة عندما قالت للمحكمة العليا الشهر الماضي إنه بمجرد انتهاء صلاحية ترتيبات الإعفاء، لن تتمكن الحكومة من تمويل المدارس الدينية بشكل قانوني.

سأل بليسنر، رئيس معهد إسرائيل للديمقراطية، وهو أيضًا عضو سابق في الكنيست وعمل منذ فترة طويلة على هذه القضية: "كيف يمكنك أن تتهرب من الخدمة وفي نفس الوقت تكون مؤهلاً للحصول على إعانات حكومية للدراسة في مدرسة دينية؟"

وقال بليسنر إنه إذا قطعت الحكومة تمويل المدارس الدينية، فإن ذلك "سيخلق وضعا من شأنه أن يمنع الحكومة من القدرة على المماطلة بشأن هذه القضية، لأن الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة لن توافق على الجلوس في ائتلاف لا يؤيد ذلك، أي تمويل مؤسساتهم التاريخية."

والواقع أن المأزق الذي يواجهه نتنياهو هو أن ائتلافه الحكومي يعتمد على الأحزاب الحريدية للبقاء في السلطة. عندما وصلت الحكومة إلى السلطة في أواخر العام 2022، وشكلت التحالف الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، شعر الحريديم بوجود فرصة.

وقال بليسنر إن اتفاقهم الائتلافي ينص على أنهم "سيحددون الإعفاءات بأنها حق دستوري للمجتمع الحريدي، وبطريقة ما، لرفع مستوى الدراسة في المدرسة الدينية إلى مستوى دستوري أعلى حتى من الخدمة العسكرية."

ورفضت الأحزاب الحريدية الجهود المبذولة لتجنيدهم باعتبارها هراوة سياسية يستخدمها أعداؤها السياسيون، وليست حاجة عملية.

وقال موشيه روث، عضو الكنيست عن حزب يهدوت هتوراة المتحد، لشبكة CNN: "لم يكن الجيش بحاجة إلى المزيد من القوى البشرية على الإطلاق.. هناك العديد من الفصائل السياسية والسياسيين الذين يستخدمون فكرة التجنيد والإعفاء لطلاب المدارس الدينية كنوع من المنفعة السياسية، للحصول على المزيد من الأصوات."

وقد تلقت هذه الفكرة ضربة بعد السابع من أكتوبر. فقد أصيب عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بجروح في غزة وقام الجيش الإسرائيلي بإجراء استدعاءات مكثفة.

وقال عوفر شيلح، باحث بارز في معهد دراسات الأمن القومي والعضو السابق في الكنيست، ساعد في صياغة إحدى المحاولات التشريعية السابقة للحل، إن "حل الجيش لحاجته إلى التوسع بعد 7 أكتوبر هو وضع عبئ كبير على الجمهور الإسرائيلي الذي يخدم بالفعل".

وأضاف: "الآن إنها مشكلة حقيقية. لم يعد الأمر مجرد سياسة".

لحظة حساسة

البعض في القيادة السياسية الحريدية، ربما يدركون اللحظة السياسية الدقيقة، كانوا حذرين بشكل عام في تحديد الموقف.

قبل هجوم حماس، هدد إسحق جولدكنوبف، وزير الإسكان والبناء ورئيس حزب يهدوت هتوراة، بالانسحاب من الحكومة ما لم يتم منح الحريديم اعفاءا دائما.

ولا يزال موقفه الآن غير واضح. لكن آري كالمان، المتحدث الرسمي باسم جولدكنوبف، قال لـCNN: "هناك شيء يجب أن يتغير، بعد أن رأينا يوم 7 أكتوبر".

وقال إن الحريديم “يتحدثون بشكل مختلف”، و"يقولون: اسمعوا، من لا يتعلم فليذهب" ويخدم الوطن.

وهذا الرأي بعيد كل البعد عن كونه شاملا.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد إسرائيل للديمقراطية، قال 68.5% من المستطلعين الحريديم إن إعفاءهم من الخدمة العسكرية “لا ينبغي تغييره”. في نهاية الأسبوع الماضي فقط، قام المتظاهرون الحريديم المعارضون للتجنيد الإجباري بإغلاق طريق سريع رئيسي بالقرب من مدينة بني براك ذات الأغلبية الحريدية.

روث، من حزب يهدوت هتوراة، ثابت في آرائه: "نحن شعب اليهود أهل الكتاب. إن كونك عالما، أو عالما في التلمود، هو أحد الركائز الأساسية لوجودنا”. وأضاف "يجب إعفاء الطلاب اليهود".

ومع ذلك، في حين أن عدداً قليلاً جداً من الحريديم يخدمون في الجيش، لم يثبت الجميع أنهم يعارضون ذلك.

نحميا شتاينبرغر، حاخام حريديم عمل لسنوات على دمج التعليم السائد في مجتمعه، انضم إلى الجيش الإسرائيلي في أعقاب جائحة كوفيد.

وقال: “يحب الناس إلقاء اللوم على الحريديم لكونهم هؤلاء الطفيليين الذين ينتظرون أن يموت الآخرون ويقتلون من أجلهم.. قضية انضمام الحريديم إلى الجيش هي قضية هوية”.

وأوضح أن الخدمة العسكرية بالنسبة لمعظم الإسرائيليين هي تقليد صارم، تم غرسه منذ الصغر. والخدمة - سواء في الخطوط الأمامية، أو في أحد الأقسام الأخرى العديدة - هي طريق للتدريب الوظيفي والحياة المهنية.

وقال: “بالنسبة للحريديم، الأمر ليس كذلك”. وتابع “يدعم النظام التعليمي أننا نحلم بأن كل طفل لدينا سوف يكبر ليصبح عالمًا بالتوراة. هذا هو الحلم."

وأوضح أن القلق بين العديد من الحريديم هو أن الجيش ليس مصممًا لاستيعاب الأشخاص ذوي القيم الاجتماعية والدينية للحريديم - وأن التجنيد الإجباري على نطاق واسع من شأنه أن يجرد الحريديم من هويتهم الأساسية.

وتابع “أنت تخدم في وحدة مختلطة مع غير الحريديم، وتتعرض للعالم الخارجي. وفي النهاية تصبح جزءًا منه وتقرر ألا تكون جزءًا من المجتمع الحريدي أو ألا تكون متدينًا على الإطلاق."

وحتى لو تم إلغاء إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري، فإن الحقائق العملية تشير إلى أنه من غير المرجح أن نرى مشاهد للشرطة العسكرية وهي تسحب عشرات الشباب إلى مكاتب التجنيد.