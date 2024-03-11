دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الاثنين، القبض على شخصين ارتكبا حوادث سرقة 4 مركبات متوقفة في وضع التشغيل في محافظة جدة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تويتر سابقا: إن "شرطة محافظة جدة تقبض على شخصين لارتكابهما حوادث سرقة (4) مركبات متوقفة في وضع التشغيل من أمام محال تجارية".

وأضاف الأمن العام أنه "تم استرداد المركبات، وإيقاف الشخصين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وفي منشور سابق، الاثنين، قال الأمن العام السعودي على منصة "إكس" إن "دوريات الأمن بمنطقة الرياض قبضت على شخصين ظهرا في محتوى مرئي إثر مشاجرة بينهما نتيجة خلاف سابق".

وأضاف المنشور أنه "تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، وأنه جار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك".