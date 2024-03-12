الدفاع العراقية تكشف حقيقة اعتقال ضباط من داخل إحدى الكليات العسكرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، الثلاثاء، الأنباء المتداولة عن اعتقال مجموعة من الضباط من داخل الكلية العسكرية الأولى، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في الوزارة، أن "ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية والصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق باعتقال مجموعة من الضباط من داخل الكلية العسكرية الأولى لا صحة له"، طبقا لما أوردت وكالة "واع".

وأكدت الوزارة في بيانها، أن "موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الجهة الرسمية الوحيدة لنقل الأخبار الخاصة بها وبالدوائر المديريات التابعة لها"، بحسب الوكالة العراقية.