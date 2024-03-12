(CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يرددون ألفاظا خادشة للحياء تجاه فتاة، وأحالهم إلى النيابة العامة.

وتم تداول الفيديو بشكل واسع، إذ ظهر بعض الشبان وهم يوجهون عبارات ذات إيحاءات جنسية تجاه فتاة في الطريق العام، ما أثار استياء من جانب مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، في السعودية.

من جانبه، قال الأمن العام في بيان الإثنين: "قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف على أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يرتكبون سلوكا مخالفا للآداب العامة".

وأكد الأمن السعودي "اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتحويلهم إلى النيابة العامة".