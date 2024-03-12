للمرة الأولى.. سفينة تحمل مساعدات إنسانية تغادر قبرص متجهة إلى غزة

(CNN) -- غادرت سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة من مدينة لارنكا الساحلية في قبرص، وفقًا لما ذكرته منظمة World Central Kitchen (WCK)، التي قالت إنها ستُسير أول شحنة بحرية من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقالت المنظمة في بيان، الثلاثاء: "بعد أسابيع من التحضير، قام فريقنا في قبرص بتحميل ما يقرب من 200 طن من الغذاء على متن قارب أوبن أرمز الذي سيوفر المساعدات التي يحتاجها الناس في غزة بشدة"، وأضافت أن ذلك يتم بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة وقبرص ومنظمة "أوبن آرمز" الإسبانية في هذه المهمة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه قبرص والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة على إنشاء ممر بحري لتقديم المساعدات مباشرة إلى غزة. وتُستخدم السفينة عادة في مهام البحث والإنقاذ من جانب منظمة Open Arms غير الحكومية. ومن أجل نقل المساعدات من السفينة إلى اليابسة، سيتم بناء رصيف مؤقت في مكان غير معلوم في غزة، على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة لهذه الجهود غير واضحة.

ويوم الأحد، قال مؤسس "ورلد سنترال كيتشن" خوسيه أندريس على "إكس" أن "رصيف الميناء سيتم بناؤه من خلال المواد والبنية التحتية داخل غزة! بمساعدة القوارب والمركبات البرمائية وستكون Open Armsبمثابة مزود الخدمات اللوجستية لدينا والقيادية في الماء".

وستكون السفينة محملة بمساعدات غذائية، بما في ذلك الأرز والدقيق والفاصوليا والعدس واللحوم المعلبة.

وتقول "وورلد سنترال كيتشن" إنها قدمت أكثر من 35 مليون وجبة في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول، ويعمل مع ما يقرب من 400 موظف محلي هناك.

وأبحرت السفينة في الساعة 8:45 صباحاً بالتوقيت المحلي في قبرص.