دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق جيسون غرينبلات، وهو مبعوث سابق للبيت الأبيض، على بيان السفارة السعودية في واشنطن حول موضوع إعلان اللجنة الأمريكية للحرية الدينية حول العالم، الاثنين، قطع وفدها زيارته الرسمية إلى السعودية بعد أن طلب مسؤولون سعوديون من رئيس اللجنة خلع غطاء الرأس اليهودي (الكيباه).

وأعاد غرينبلات، نشر بيان السفارة عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، وعلق عليه بالقول: "بيان (السفارة السعودية في واشنطن) يتوافق مع تجربتي في المملكة العربية السعودية".

وأردف المبعوث السابق للبيت الأبيض قائلا: " منذ زيارتي الأولى عام 2017 حتى الآن، وباعتباري يهوديًا ملتزمًا، كانت المملكة العربية السعودية ترحب بي ترحيباً دافئاً".

وتابع غرينبلات، قائلا: "بعض الأحيان تحدث أشياء مؤسفة، لكننا نعيش ونتعلم ونصلح الأمور ونمضي قدما. لايزال هذا العمل عملاً جيدًا وقيد التقدم".

وقالت السفارة السعودية في واشنطن، في بيان، إن "هذا الحادث المؤسف كان نتيجة سوء فهم للبروتوكولات الداخلية، وتم تصعيد الأمر إلى كبار المسؤولين".

وأضافت أن "السفيرة (السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود) أتيحت لها فرصة التحدث مع الحاخام، وتم حل الأمر لكننا نحترم قراره بعدم مواصلة الجولة، ونتطلع إلى الترحيب به مرة أخرى في المملكة".