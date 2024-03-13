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إسرائيل تعلن استهداف موقعين لـ"حزب الله" في سوريا.. وتوجه "رسالة" للنظام السوري

الشرق الأوسط
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إسرائيل تعلن استهداف موقعين لـ"حزب الله" في سوريا.. وتوجه "رسالة" للنظام السوري
صورة أرشيفية لعناصر من "حزب الله" اللبناني Credit: MAHMOUD ZAYYAT/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، استهداف "موقعين لحزب الله على الجبهة السورية"، وقال، في بيان عبر تلغرام، إن الغارة "تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية دقيقة".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه "يحمل النظام السوري المسؤولية عن جميع الأنشطة التي تجري داخل أراضيه"، وأكد أنه "لن يسمح بأي محاولات للقيام بأعمال قد تؤدي إلى ترسيخ وجود حزب الله على الجبهة السورية".

ونشر الجيش الإسرائيلي أيضا مقطع فيديو يزعم أنه يظهر الغارة على" موقعين للجيش السوري التي يستخدمها حزب الله".

 ويبدو أن الفيديو تم التقاطه من طائرة بدون طيار ويظهر انفجارا وأعمدة دخان سوداء.

ولم يعلق "حزب الله" اللبناني  والحكومة السورية حتى الآن على بيان الجيش الإسرائيلي.

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