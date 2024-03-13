إسرائيل تقتل "عنصرا مركزيا" في "حماس" بغارة على جنوب لبنان

(CNN)-- قُتل "عنصر مركزي" في حركة "حماس"، هادي علي مصطفى، بغارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، بحسب بيان نشره الجيش الإسرائيلي الأربعاء.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، كان مصطفى مسؤولاً عن "أنشطة حماس الإرهابية الدولية، وتوجيه الخلايا والأنشطة الإرهابية في الميدان، وتعزيز الهجمات الإرهابية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في بلدان مختلفة حول العالم".

وتصنف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حركة حماس "منظمة إرهابية".

وأكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقتل مصطفى، قائلة إنه قتل في جنوب لبنان الأربعاء دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الأربعاء، أن غارة بطائرة بدون طيار "معادية" في صور الحوش بجنوب لبنان، أدت إلى مقتل فلسطيني وسوري صادف أنه كان يستقل دراجة نارية في مكان قريب.

وجاء في خبر الوكالة: "أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام في صور في معلومات غير نهائية، ان شهيدا فلسطينيا من مخيم الرشيدية سقط داخل السيارة التي استهدفتها المسيرة المعادية على طريق صور - الحوش، كما سقط شهيد اخر من التابعية السورية كان على متن دراجة نارية، وصودف مروره لحظة الاعتداء، اضافة الى سقوط جريحين".

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: " جيش الدفاع قضى على عنصر مركزي في حماس في منطقة لبنان الذي كان يروّج لنشاطات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية حول العالم"، حسب قوله.