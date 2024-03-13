(CNN) -- قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الثلاثاء، إن عدد الأطفال الذين قتلوا خلال أربعة أشهر من الحرب في غزة أكبر من عدد الأطفال الذين قتلوا خلال أربعة سنوات من الحروب بجميع أنحاء العالم.

وقال لازاريني في منشور على "إكس"، تويتر سابقا: "صادم.عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة خلال أربعة أشهر فقط أعلى من عدد الأطفال الذين قتلوا في أربع سنوات من الحروب في جميع أنحاء العالم مجتمعة".

وشارك لازاريني رسمًا بيانيًا يقارن بين عدد الأطفال الذين قتلوا في الصراعات في جميع أنحاء العالم بين عامي 2019 و2022، وعدد من قتلوا بين أكتوبر 2023 وفبراير 2024 في غزة، مستشهدًا بأرقام الأمم المتحدة ووزارة الصحة في غزة.

وبحسب الأرقام، فقد قُتل ما مجموعه 12193 طفلاً بين عامي 2019 و2022 حول العالم، في حين قُتل ما مجموعه 12300 طفل في غزة بين أكتوبر 2023 وفبراير 2024.

ووفقا للأرقام التي نشرها مسؤولو الصحة الفلسطينيون، فإن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكبر من ذلك الذي شاركه لازاريني.

وقالت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، إن 72% من إجمالي الوفيات البالغ 31272 حالة هم من النساء والأطفال.