بلينكن يوضح ما يجب أن تفعله إسرائيل لزيادة توصيل المساعدات إلى غزة

(CNN)-- دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إسرائيل مرة أخرى إلى بذل المزيد من الجهود لـ"ضمان وصول المساعدات إلى غزة وتوزيعها بشكل صحيح بمجرد دخولها".

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع افتراضي مع وزراء خارجية حول الأزمة الإنسانية في غزة: "لا تزال إسرائيل بحاجة إلى فتح أكبر عدد ممكن من نقاط الوصول وإبقائها مفتوحة للتأكد من أن الأمور تتدفق بطريقة مستدامة، وزيادة قدرة التفتيش وتخفيف القيود غير الضرورية".

وجاءت تصريحات بلينكن في الوقت الذي أشاد فيه بإمكانية وصول المزيد من المساعدات إلى غزة وجهود الولايات المتحدة لبناء رصيف مؤقت لإدخال المساعدات عن طريق البحر، وهي الجهود التي قال إنها لا تزال "غير كافية".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي على أن ضمان قدرة إسرائيل على "الدفاع بشكل فعال عن نفسها هوالتزام دائم لن يختفي".

وجاء التصريح في الوقت الذي يدعو فيه نواب أمريكيون بشكل متزايد إلى فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وأكد بلينكن أيضا أن الولايات المتحدة لا تزال تركز على محاولة "التأكد من أن هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول لن يحدث مرة أخرى أبدا، ومن خلال القيام بذلك، نكون حليفا لإسرائيل، وشريكا لها".