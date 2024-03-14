مصدر يكشف لـCNN عن تفاصيل محادثات غير مباشرة بين أمريكا وإيران

(CNN)-- كشف مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، عن إجراء محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان خلال يناير/كانون الثاني وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتمثل هذه المحادثات أول اجتماعات غير مباشرة معروفة بين الولايات المتحدة وإيران منذ تبادل السجناء بين البلدين في سبتمبر/ أيلول، والذي كان نتيجة سنوات من المفاوضات المضنية غير المباشرة.

وقال المصدر إن مستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك والمبعوث الأمريكي لشؤون إيران أبرام بالي تبادلا رسائل مع مسؤولين إيرانيين بواسطة عمانية، حيث كانوا جميعا في نفس المبنى.

وتناولت المحادثات مجموعة من القضايا، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني وهجمات الحوثيين على السفن الأمريكية في البحر الأحمر.

وفي الأشهر الأخيرة، نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية على الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق وكذلك الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن في محاولة لردع الهجمات في المنطقة.

وقال المصدر إنه بينما تمت مناقشة المزيد من الارتباطات المحتملة، فإن الجانبين لم يمضيا قدما في عقد اجتماع ثان.

يذكر أن صحيفة "فايننشال تايمز" كانت أول من أورد عن تلك المحادثات.

وطلبت CNN من وزارة الخارجية الأمريكية التعليق، فيما رفض مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الإدلاء بتصريحات.

وكانت CNN ذكرت، في يناير/ كانون الثاني أن هناك قنوات خلفية غير مباشرة مع إيران لمحاولة ردع صراع أوسع في الشرق الأوسط بينما كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يسافر إلى المنطقة، حيث أوضح للقادة الذين التقى بهم أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع يتصاعد ولا تنوي تصعيده.

وكانت الجهود الرامية إلى التواصل مع إيران - من خلال شركاء ومنافسين مثل الصين - تحدث منذ الأيام الأولى للحرب في غزة، حيث سعت الولايات المتحدة إلى عدم اندلاع صراع إقليمي.