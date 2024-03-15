صحة غزة: قتلى وجرحى جراء قصف مدفعي أثناء انتظار المساعدات

(CNN)-- قالت وزارة الصحة التابعة لحركة "حماس" في غزة، الخميس، إن 20 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 155 آخرين في قصف أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية في مدينة غزة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "الطواقم الطبية غير قادرة على التعامل مع حجم ونوعية الإصابات التي تصل إلى مستشفيات شمال غزة، بسبب ضعف الإمكانات الطبية والبشرية".

وبحسب محمد غراب، طبيب قسم الطوارئ بمستشفى الشفاء، من المتوقع أن ترتفع حصيلة القتلى، حيث لا تزال عملية نقل المصابين إلى المستشفى مستمرة.

وفي وقت سابق، قال شاهد عيان في مكان الحادث إن عشرات الأشخاص لقوا حتفهم، وأظهرت مقاطع فيديو عشرات الجثث في مكان الحادث.

وقالت وزارة الصحة إن القتلى والمصابين سقطوا "نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا من المواطنين ينتظرون المساعدات الإنسانية في دوار الكويت بغزة".

وذكر شهود عيان أن المنطقة تعرضت لما قالوا إنه يشبه نيران الدبابات أو المدفعية.

واتهم المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، في بيان، إسرائيل بـ"الوقوف وراء الهجوم".

وقال بصل إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس سياسة قتل المواطنين الأبرياء الذين ينتظرون المساعدات الإغاثية نتيجة المجاعة التي تشهدها شمال قطاع غزة".

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.