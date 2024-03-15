مصدران لـCNN: "حماس" قدمت ردا جديدا بشأن وقف إطلاق النار والرهائن

(CNN)-- قال مصدر دبلوماسي ومسؤول قطري، لشبكة CNN، الخميس، إن حركة "حماس" قدمت ردا جديدا للوسطاء المصريين والقطريين في المحادثات الجارية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

ومن غير الواضح ما الذي عرضته "حماس" لتقريب الخلافات الكبيرة مع إسرائيل.

وذكرت CNN، في وقت سابق، أنه كان من المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى من الصفقة هدنة إنسانية لمدة 6 أسابيع، والإفراج عن حوالي 40 رهينة إسرائيلية، وعدد كبير من الفلسطينيين من سجون إسرائيل.

والرهائن سيكونون النساء المتبقيات- بما في ذلك الجنديات وكبيرات السن والمريضات والمصابات.

وكانت هناك نقاط شائكة، من بينها رفض "حماس" أن ترسل إلى إسرائيل قائمة بأسماء جميع الرهائن الذين يعتقد أنهم أحياء أو أموات.

وتطالب "حماس" بتبادل عدد كبير من الفلسطينيين في السجون، وتقديم مساعدات إضافية إلى القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة في مرحلة ثانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، لمذيعة CNN بيكي أندرسون، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الجانبين "منخرطان في حوار بناء بين الجانبين، والوضع على الأرض صعب للغاية، ونحن لسنا قريبين من التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".

وأضاف: "هناك الكثير من القضايا التي تحتاج إلى معالجة، والتي تحتاج إلى الانتهاء منها فيما يتعلق بمكان تواجد القوات الإسرائيلية، وأعداد الأشخاص الذين سيخرجون، وكيف سنجلب المساعدات، وحجم المساعدات التي ستذهب إلى هناك".

وتابع: "نحن نتبادل الحديث بين الطرفين وننتظر لنرى ما إذا كان ذلك سيحقق شيئا في اليومين المقبلين".

وقال مسؤول أمريكي، لـ CNN، إن الإدارة الأمريكية تشعر حاليا بـ"التفاؤل الحذر" بشأن الاتجاه الذي تتجه إليه المحادثات لكنه رفض مشاركة أي تفاصيل أخرى.