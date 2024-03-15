مصادر توضح لـCNN موقف إسرائيل من مفاوضات وقف إطلاق النار بعد رد "حماس"

(CNN) -- قال مسؤول إسرائيلي، لشبكة CNN، الجمعة، إنه من المرجح أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، مطلع الأسبوع المقبل، لإجراء مزيد من المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف المسؤول أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع، مساء السبت، لمناقشة وصياغة المبادئ التوجيهية للوفد، وتابع أن سبب توجه الوفد إلى الدوحة هو أنه تم أخيرا تلقي رد من حركة "حماس"، رغم أنه "لا يزال متطرفا وسخيفا"، وتوقع أن تكون المفاوضات "صعبة للغاية".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قال إن "حماس تواصل التمسك بمطالب غير واقعية"، لكنه سيتم إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة لإجراء مزيد من المفاوضات.

وقال مسؤول إسرائيلي ثان تحدث لـCNN إن بلاده ستتخذ قرارا بحلول نهاية السبت، بشأن نطاق التفويض الممنوح لفريق التفاوض وستأذن للوسطاء بتعزيز المفاوضات غير المباشرة مع "حماس"

يذكر أن CNN كانت ذكرت، الخميس، أن "حماس" أرسلت ردا جديدا إلى الوسطاء المصريين والقطريين في الاتصالات الجارية بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وكانت شبكة CNN أفادت في وقت سابق، أنه كان من المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى من الصفقة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لمدة 6 أسابيع، وتبادل حوالي 40 رهينة إسرائيلية، مقابل عدد كبير من الفلسطينيين في سجون إسرائيل.