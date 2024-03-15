الأمن السعودي يعتقل 4 يمنيين في جازان ويكشف السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، أن دوريات الأمن بمنطقة جازان قبضت على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، من الجنسية اليمنية بسبب مشاجرة جماعية بينهم.

وقال الأمن العام السعودي، مساء الخميس، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على 3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية بينهم".

وأردف الأمن العام السعودي أنه "جري إيقافهم واتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وأنه جار القبض على آخرين وعلى من وثق ونشر المحتوى المرئي".

ونشر الأمن السعودي مقطع فيديو وصورة للمعتقلين وأرفقهما بمنشوره عبر منصة "إكس".