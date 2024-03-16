دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت صور ومقاطع فيديو الحريق الذي شبّ بأستوديوهات الأهرام في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

هل هناك خسائر بشرية في حريق أستوديوهات الأهرام؟:

قال الفنان المصري، فتوح أحمد، إن حريق أستوديوهات الأهرام و"الاحتراق الكامل" للوكيشن تصوير مسلسل "المعلم" الذي يشارك في بطولته "لم يسفر عنه خسائر بشرية، لكن هناك حالات اختناق بسيطة تتعامل معها سيارات الإسعاف المتمركزة بمحيط الحريق"، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.

إخلاء عقارات مجاورة لأستوديوهات الأهرام:

ذكرت محافظة الجيزة في بيان نشرته على صفحتها المعرفة بفيسبوك: "توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعه جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذي نشب باستديو الاهرام بمنطقة العمرانية.. واوضح بأنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة اجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الاطفاء مؤكدا على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع".

ولفت المحافظ إلى أنه "تم اخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من اعمال الاطفاء حرصاً على السلامة العامة للمواطنين".

ويذكر أن محافظة الجزيرة أرفقت صورا من موقع الحريق في بيانها الذي نشرته على صفحتها بمنصة فيسبوك.