"حماس" تبين لـCNN مطالبها بشأن وقف إطلاق النار.. وتحذر نتنياهو

(CNN) -- قال قيادي كبير في حركة "حماس"، لشبكة CNN، الجمعة، إن مطالب حركته خلال المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار لا تزال تشمل انسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والسماح لسكان غزة بالعودة إلى منازلهم.

وأضاف عضو المكتب السياسي لـ"حماس" باسم نعيم: "لن نقبل بأقل من وقف العدوان على غزة وعودة النازحين وانسحاب الاحتلال ودخول المساعدات الإنسانية".

وتابع: "نحن لا نخوض في المفاوضات من موقع الضعف، في حين أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في مأزق ويسعى إلى تخريب المفاوضات لتحقيق أهداف شخصية".

وأضاف أن "تصريحات البيت الأبيض بأن طرح حماس يقع ضمن حدود الاتفاق يؤكد جدية الحركة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

و كذلك حذر نعيم نتنياهو وحكومته التي وصفها بـ"المتطرفة" من "حماقة غزو رفح".

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن، في بيان، الجمعة، أن نتنياهو "وافق على خطط العمليات في رفح".

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع في تل أبيب للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي.

وهناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في رفح بجنوب غزة، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات من أجزاء أخرى من غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء أيضاً: "فيما يتعلق بالرهائن، مطالب حماس مازالت سخيفة. وفد إسرائيلي سيغادر إلى الدوحة بعد أن ناقش المجلس الوزاري الأمني موقف إسرائيل".