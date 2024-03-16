هل بايدن يعتقد أن نتنياهو يمثل عقبة أمام السلام؟.. مسؤول أمريكي يجيب

(CNN) -- أجاب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الجمعة، على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل "عقبة أمام السلام"، بقوله إن بايدن "يعلم أن الشعب الإسرائيلي عليه أن يحدد من هم ممثلي حكومته المنتخبين، وهذا هو جوهر الديمقراطية، وهو يحترم ذلك".

وجاءت إجابة كيربي، خلال مقابلة مع شبكة MSNBC الأمريكية، بعد وقت قصير من إشادة بايدن بخطاب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الذي انتقد خلال خطاب نتنياهو بشدة.

وأضاف جون كيربي أن بايدن "يكن احتراما كبيرا لشومر ويحترم أيضا المشاعر التي تحدث بها"، وتابع أن الرئيس الأمريكي "يعلم أن المشاعر التي عبر عنها شومر في ذلك الخطاب العاطفي يتقاسمها العديد من الأمريكيين وسيواصل الرئيس من جانبه العمل كما كان مع رئيس الوزراء نتنياهو وحكومة الحرب تلك للتأكد من وصول المزيد من المساعدات الإنسانية وأننا نستطيع أن نفعل ما هو أفضل لتخفيف معاناة شعب غزة".

واعترف المتحدث أيضا أن بايدن كان "صريحا وواضحا" مع نتنياهو "حول الطرق التي نعتقد أنه يمكن من خلالها القيام بالأمور بشكل مختلف".

وذكر: "لقد كنا صادقين أنه كانت هناك أوقات في الماضي غير البعيد، لا نعتقد أن الإسرائيليين فعلوا كل ما يمكنهم فعله وما ينبغي عليهم فعله لزيادة مستوى وصول الشاحنات".

وتابع: "في غزة، كانت هناك بعض العقبات أمام المضي قدما فيما يتعلق بتزويدهم بالغذاء والمياه والدواء والوقود الذي يحتاجون إليه لقد كنا صريحين للغاية بشأن ذلك".

وأكد أن البيت الأبيض لم ير الخطة التي تقول إسرائيل إنها لديها بشأن رفح، أو خططها لنقل أكثر من مليون مدني تم نقلهم إلى هناك.

وقال كيربي إنه "من المشجع أن إسرائيل مستعدة لإرسال فريق إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات بشأن الرهائن"، وأعرب عن "تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن مع حركة حماس".