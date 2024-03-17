دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الأزهر في مصر مقطع فيديو لطفل يتمتع بذاكرة لافتة من المشاركين في مسابقة حفظ القرآن السنوية التي يقيمها المجمع.

مقطع الفيديو نشره الأزهر في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "يُجيب ببراعة فائقة، وينطلق في إجاباته بمهارة لافتة، شكرًا لكل من كان سببًا في تميز هذه النبتة المباركة.. الطفل محمود صلاح من أروقة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم".

ويظهر في مقطع الفيديو الطفل محمود يجيب بسرعة بديهة وقدرات على تذكر الآيات والنصوص وتفاصيل الآيات بصورة ملفته.

ووفقا للتلفزيون المصري فإن "المسابقة تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف وكيل الأزهر، ومتابعة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تنقسم إلى أربعة مستويات، المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مرتلا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، المستوى الثاني حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثالث حفظ عشرين جزءا من القرآن الكريم، بدءا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس، المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس، وتقدم لها 150 ألف متسابق على مستوى الجمهورية من الأزهر والتربية والتعليم، ويحصل الفائزون فيها على جوائز مالية قيمة بمجموع جوائز تتجاوز 23 مليون جنيه، تصرف جميعها للطلاب تشجيعا على حفظ القرآن الكريم وتدبره وفهمه والعمل به".