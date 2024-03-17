دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن السعودي، في مقطع فيديو، الأحد، القبض على عدد من المواطنين والمقيمين في حوادث متفرقة، شملت التحرش وارتكاب سلوكيات مخالفة للآداب، وإطلاق النار في الهواء ومشاجرات جماعية.

وقال الأمن العام السعودي في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا إنه "تم القبض على 3 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي يرتكبون سلوكا مخالفا للآداب العامة".

وأردف الأمن العام السعودي في مقطع الفيديو أنه "تم القبض على مواطن، ظهر في محتوى مرئي يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته في مكان عام، كما تم القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يتحرش لفظيا بإمرأة أثناء نقلها في مركبة".

وأضاف الأمن السعودي أنه "جرى القبض على 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية بسبب خلاف بينهم، كما تم القبض على 8 مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والبنغلاديشية ظهروا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية بينهم، وآخر لتوثيقه ونشره محتوى مرئيا بالمخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية".