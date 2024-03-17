دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الصحة السورية في بيان، الأحد، على أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوجود تجارة أعضاء في سوريا، قائلة إن تلك الأنباء ليست سوى اتهامات تشكك بوطنية المنشآت الصحية في البلاد، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكدت وزارة الصحة السورية أن "ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وجود تجارة أعضاء منفي جملة وتفصيلاً، وليس سوى اتهامات تشكك بوطنية منشآتنا الصحية التي تتابع عملها في ظروف معقدة وصعبة".

وقالت الوزارة في بيان، إن "الموضوع الذي تمت إثارته على وسائل التواصل يتعلق بتقاضي عدد من متبرعي الأعضاء مبالغ مالية من المرضى وهذا مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لأخذ أقوالهم، مع العلم أن وزارة الصحة لا تسمح بإجراء عمليات التبرع بالأعضاء للمرضى في مشافي القطاع الخاص، وإنما تم حصره في مشافي القطاع العام لتشديد الضوابط"، حسبما نقلت وكالة "سانا".

وأوضح البيان أن "الوزارة أهابت بجميع وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي الحذر والدقة وطلب المعلومة من مصدرها، حيث إنّ أي قضية تمس الشأن الصحي العام وتكون قيد التحقيق أو منظورة في القضاء، قد لا يتم الإعلان عنها مباشرة لكي لا يؤثر ذلك على مجريات التحقيق".

وأكدت الوزارة "أنها من خلال الجهات الرقابية التابعة لها، ستلاحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطن، كما فعلت نهاية العام الماضي عند ضبط شبكة لتزوير بعض الأدوية، وأيضاً بداية هذا العام لدى ضبط مشفى خاص في حلب تتم فيه بعض الممارسات غير القانونية، منها تعقيم أسلاك القثطرة ومنح فواتير وهمية، موضحة أن كل هؤلاء أصبحوا بعهدة القضاء لينالوا جزاءهم العادل"، طبقا لما ذكرت الوكالة السورية.