الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي اختُطف في هجمات 7 أكتوبر

(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل دانييل بيريز، وهو من ياد بنيامين وكان قائد فصيل في الكتيبة 77 في الجيش الإسرائيلي، واختُطف في 7 أكتوبر/تشرين الأول في هجمات "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي إن بيريز، 22 عاما، اختطفته "حماس" وقتلته في 7 أكتوبر.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تمت ترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة نقيب بعد وفاته.

وقال "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" إن بيريز هاجر إلى إسرائيل قبل عشر سنوات.

ووفقا لإحصاء شبكة CNN، يعتقد الآن أن 33 من الرهائن الـ 130 الذين كانوا محتجزين في 7 أكتوبر قد ماتوا.