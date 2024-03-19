(CNN) -- يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية ومصر هذا الأسبوع للقاء قادة البلدين، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وسيناقش بلينكن الجهود المبذولة للتوصل إلى "اتفاق فوري لوقف إطلاق النار" في غزة يضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقاً للبيان، فإن الاتفاقية ستضمن أيضاً "تكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتنسيق بشأن التخطيط لما بعد الصراع في غزة، بما في ذلك ضمان أن حماس لم تعد قادرة على الحكم أو تكرار هجمات 7 أكتوبر، وإيجاد سبيل سياسي للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية مع إسرائيل، وبناء السلام والأمن الدائمين في المنطقة".

كما يخطط الوزير بلينكن لمناقشة كيفية إنهاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وفقا للبيان.

وجاءت زيارة بلينكن إلى السعودية ومصر في الوقت الذي تجري فيه محادثات بين رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا ومسؤولين مصريين في قطر بشأن وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حماس، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات لـ CNN.

وستكون الزيارة إلى المملكة العربية السعودية ومصر جزءًا من رحلة خارجية أوسع يقوم بها بلينكن حاليًا والتي تضمنت محطات في النمسا وكوريا الجنوبية والفلبين.