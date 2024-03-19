داخلية مصر تعلق على أنباء بتعرض نزلاء أحد السجون لإساء المعاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، على أنباء متداولة بشأن تعرض النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإساءة المعاملة، موضحة أن تلك الأنباء تقف وراءها جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "لا صحة لما تم تداوله عبر الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن تعرض النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإساءة المعاملة"، حسب قولها.

وأضافت الوزارة أن "مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء، بما يضمن تأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وختمت وزارة الداخلية المصرية منشورها موضحة، وأن "ذلك يأتي فى إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية بنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".