دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجاب الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، على أسئلة حول ديانته ومعتقداته الدينية مؤكدا أن هذا الأمر "لا شأن للناس فيه" وطالب بعدم التدخل بمعتقدات الآخرين أو محاولة معرفتها ودعا إلى نبذ التعصب والتطرف.

وقال إبراهيم عيسى في برنامج "أسرار" عبر قناة "النهار"، عند سؤاله عن المذهب الذي يعتنقه: "هل مطلوب أن يُعبر المرء عن التزامه الديني أو ديانته؟ انتو مالكو؟ ده أمر لا يخصكم".

وتابع الإعلامي المصري قائلا: "أنا مسلم معتَزلي العقيدة حنفي الفقه، إذا كان هذا يرضي فضول أحد، إنما علاقتي بربنا: صلاتي، صيامي، زكاتي، حجي، هذا أمر يخصني أنا مع ربنا سبحانه وتعالى".

وأردف عيسى مطالبا الناس بمناقشة الأفكار وعدم الانشغال بمعتقداتهم، عند سؤاله عما إذا كان "صوفي الهوى"، وقال: "أحب الصوفية والصوفيين وأعتبر نفسي صوفي الهوى".

ووجه الإعلامي المصري رسالة تتعلق بنبذ التعصب وطالب بقبول التعدد والتنوع والرضا والرحمة معتبرا أن هذه القيم هي جوهر الدين الإسلامي، ثم أردف قائلا: "تصور أن "الجنة لي أنا وحدي دون غيري" يا عم ابذل مجهود إنك تدخلها وما تشغلش بالك بمين هيدخلها معاك لأن ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب قرارها ومفتاحها وبابها في يد الله سبحانه وتعالى".

وأردف إبراهيم عيسى قائلا: "(يسألون) معقول هيخش الجنة؟ وانت مال الي خلفوك... ركز فإنك انت تخش الجنة"، وأردف: "نحن ندخل الجنة برحمة من ربنا".