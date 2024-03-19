صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة CNN في مقابلة الأحد أن سياسة بلاده تسمح بدخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ادعاء عارضته وكالات الإغاثة بل ويتناقض مع تصريحاته.

وفي مقابلة مع مذيعة CNN دانا باش، سعى نتنياهو إلى تحويل اللوم عن عدم وصول المساعدات إلى غزة من حكومته إلى حماس، متهمًا الحركة بنهب إمدادات الإغاثة.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء وسط انتقادات متزايدة للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي بدأت في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر والتي خلفت حوالي 1200 قتيل وأسر 250 آخرين كرهائن. وتقول إسرائيل إن عمليتها تستهدف فقط مقاتلي حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.

وأدت الحملة الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 31 ألف شخص في غزة، تجاوز عدد النساء والأطفال 70% منهم، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع، مما تسبب في دمار واسع النطاق ونزوح جماعي ومجاعة تلوح في الأفق.

وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، سياساتها، ودعوا نتنياهو إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وفي مقابلته مع CNN، أدلى نتنياهو بعدة ادعاءات حول سياسة المساعدات التي تتبعها بلاده في غزة. تحلل CNN هذه الادعاءات وما قالته مجموعات الإغاثة عنها.

نتنياهو يقول إن سياسة إسرائيل هي السماح بأكبر قدر ممكن من المساعدات "حسب الحاجة"

قال نتنياهو لشبكة CNN: "سياستنا هي عدم حدوث مجاعة، بل إدخال الدعم الإنساني حسب الحاجة وبقدر الحاجة."

ويتناقض ادعاء الزعيم الإسرائيلي مع تصريحات كان أدلى بها في وقت سابق، والتي تفاخر فيها بالسماح بدخول "الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية" إلى غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي في يناير: "نحن نقدم الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية. إذا أردنا تحقيق أهدافنا الحربية، فإننا نقدم الحد الأدنى من المساعدات."

كما أعاقت سياسات الحرب التي ينتهجها نتنياهو المساعدات.

بعد أقل من يومين من بدء إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة، وضع القطاع تحت ما وصفه وزير الدفاع يوآف غالانت بـ"الحصار الكامل"، مما أدى إلى وقف إمدادات الكهرباء والغذاء والمياه والوقود إلى القطاع. وعندما بدأت المساعدات تدخل غزة أخيرًا، لم تكن سوى قطرات من خلال عملية يقول عمال الإغاثة والأمم المتحدة إنها طويلة ومعقدة وشاقة.

يقول عمال الإغاثة والمسؤولون الحكوميون إن نمطًا من العرقلة الإسرائيلية قد ظهر، حيث فرض مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي، وهو الوكالة التي تتحكم في الوصول إلى غزة، معايير تعسفية ومتناقضة على دخول الإغاثة إلى القطاع. وقال أحد عمال الإغاثة عن عملية توصيل المساعدات: "إنها غامضة بشكل متعمد، ومبهمة بشكل متعمد."

وقالت جانتي سويريبتو، رئيسة منظمة إنقاذ الطفولة الأمريكية ومديرتها التنفيذية، لشبكة CNN الشهر الماضي: "لم أر قط سلسلة توريد ينبغي أن تكون بهذه البساطة ومعقدة إلى هذا الحد. إن مستوى الحواجز التي يتم وضعها لعرقلة المساعدات الإنسانية، لم نشهد شيئًا مثل ذلك من قبل."

وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الشاحنات التي تحمل المساعدات يجب أن تمر عبر ثلاث طبقات من التفتيش قبل أن تتمكن من دخول القطاع. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الطوابير الطويلة للتفتيش أدت إلى اختناقات عند معبر رفح، مع تزايد قائمة المواد المرفوضة أو المعدات "ذات الاستخدام المزدوج".

وعلى الرغم من الدعوات الموجهة إلى إسرائيل لفتح المزيد من المعابر إلى غزة، فإن المساعدات تقتصر على معبرين بريين فقط: معبر رفح مع مصر، ومعبر كرم أبو سالم مع إسرائيل.

ومع ذلك، لدى إسرائيل ما مجموعه ستة معابر إلى غزة، بعضها لم يعمل منذ أكثر من عقد من الزمن. ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري الأسبوع الماضي إسرائيل إلى فتحها.

لعدة أشهر، ظلت طوابير الشاحنات المتجهة إلى غزة متوقفة على طول الطريق السريع المؤدي من مدينة العريش المصرية، وهي مركز لوجستي رئيسي للمساعدات، إلى معبر رفح. وفي صورة التقطتها الأقمار الصناعية أواخر الشهر الماضي، يمكن رؤية صف من الشاحنات يمتد لمسافة 4 أميال من المعبر.

وحتى عندما تصل مواد الإغاثة، فإن القصف الإسرائيلي، والأضرار التي لحقت بالطرق بسبب الغارات الجوية، وانقطاع الاتصالات، والنزوح الجماعي، يعرقل التوزيع داخل القطاع.

أطلقت القوات الإسرائيلية في الشهر الماضي النار على قافلة تابعة للأمم المتحدة تحمل إمدادات غذائية في وسط غزة قبل أن تمنع في نهاية المطاف الشاحنات من التقدم إلى الجزء الشمالي من القطاع، وفقًا لوثائق نشرتها الأمم المتحدة وتحليل شبكة CNN الخاص.

وتعمل إسرائيل أيضاً على تفكيك وكالة المعونة الرئيسية التي تتولى توزيع المساعدات في غزة منذ عقد من الزمن، وهي وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، متهمة بعض موظفيها بالتورط في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

نتنياهو يشيد بـ"طرق الإمداد البديلة"

قال نتنياهو إن إسرائيل خلقت "طرقا بديلة" لتوصيل المساعدات، بما في ذلك من خلال الإنزال الجوي والشحنات عن طريق البحر و"الطرق البرية."

تم استخدام معبرين بريين فقط لإيصال المساعدات إلى غزة، معبر رفح مع مصر، ومعبر كرم أبو سالم مع إسرائيل. لكن الكميات غير كافية مقارنة بحجم المعاناة.

ومع ذلك، اختبرت إسرائيل برنامجًا تجريبيًا لتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى شمال غزة عبر بوابة حدودية أخرى، لكن ست شاحنات فقط عبرتها حتى يوم الأربعاء الماضي.

وبينما سمحت إسرائيل بالفعل بإسقاط المساعدات جواً وبحرياً، تقول جماعات الإغاثة إنها ليست قريبة بما يكفي للتخفيف من حدة المجاعة التي تلوح في الأفق، وتحذر من أن ذلك قد يقوض عمليات التسليم البرية.

ولم تقم سوى سفينة واحدة حتى الآن بتوصيل المساعدات إلى غزة، وتحمل ما يعادل وجبة واحدة لكل شخص، لربع سكان القطاع الذي يزيد عددهم عن مليوني نسمة. ومع وجود 200 طن من المساعدات على متنها، قامت السفينة بتوصيل ما يعادل حوالي 10 شاحنات إغاثة.

ومن المتوقع وصول المزيد من الشحنات، لكن العملية بطيئة ومعقدة، خاصة أنه لا توجد موانئ عاملة في غزة لتلقي المساعدات بكفاءة.

وفي بيان مشترك أصدرته منظمة العفو الدولية، دعت 25 منظمة غير حكومية الأسبوع الماضي الحكومات إلى إعطاء الأولوية لعمليات تسليم المساعدات البرية، قائلين: "لا يمكن للدول أن تختبئ وراء عمليات الإنزال الجوي والجهود المبذولة لفتح ممر بحري لخلق الوهم بأنها تفعل ما يكفي لدعم الاحتياجات في غزة."

وحذرت المنظمات غير الحكومية أيضًا من "العواقب المدمرة المحتملة لخلق سوابق خطيرة" والتي تهدد بتدهور إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بريًا، فضلاً عن إطالة أمد الأعمال العدائية.

نتنياهو يقول إن إسرائيل تسمح بدخول المزيد من الشاحنات

قال نتنياهو: "المشكلة ليست في عدد الشاحنات التي تدخل، على الرغم من أننا نزيدها بشكل يومي."

وقالت جماعات الإغاثة والأمم المتحدة إن المشكلة الرئيسية التي تعرقل المساعدات الإنسانية في غزة هي قلة عدد الشاحنات التي تدخل القطاع بسبب القيود الإسرائيلية.

ودخل ما متوسطه 95 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة بين 10 أكتوبر و1 فبراير، وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني، بعد أن كان عددها 500 شاحنة يوميًا قبل الحرب عبر معبر رفح وحده.

ويقول نتنياهو إن إسرائيل تزيد عدد الشاحنات كل يوم. وبينما شهد شهر مارس ارتفاعًا طفيفًا في عدد الشاحنات العابرة، أشارت الأمم المتحدة إلى أن حجم المساعدات كان متقلبًا.

ذكرت الأونروا يوم الأحد أن الأيام الخمسة عشر الأولى من شهر مارس شهدت عبور ما معدله 165 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة. وهذا الرقم أعلى من متوسط 95 شاحنة يوميًا، لكنه يظل أقل بكثير من 500 شاحنة المطلوبة يوميًا.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الشهر الماضي إن حجم المساعدات المقدمة إلى غزة انخفض إلى النصف بين يناير وفبراير.

نتنياهو يزعم أن حماس تنهب الشاحنات

قال نتنياهو لشبكة CNN الأحد إن حماس هي العقبة الرئيسية أمام توصيل المساعدات وتقوم بنهب المساعدات الواردة. ولم تقدم إسرائيل أي دليل يدعم هذا الادعاء.

وقد أبلغت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى عن تعرض بعض شاحنات المساعدات التابعة لها للنهب، لكنها لم تلق باللوم على جهة محددة في ذلك. يُعزى النهب إلى المستويات القصوى للجوع وانهيار النظام الاجتماعي.

عندما أوقف برنامج الأغذية العالمي تسليم المساعدات في شمال غزة، أشار إلى مخاوف تتعلق بالسلامة، قائلا إن هناك "فوضى كاملة وعنف بسبب انهيار النظام المدني."

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه عندما حاول توصيل قافلة غذائية مكونة من 14 شاحنة هذا الشهر، أعادتها قوات الجيش الإسرائيلي بعد انتظار دام ثلاث ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة.

وقالت الوكالة: "بعد أن تم رفض الشاحنات، تم تغيير مسارها ثم أوقفها حشد كبير من الأشخاص اليائسين الذين نهبوا الطعام، وأخذوا حوالي 200 طن من الشاحنات."