محمد بن سلمان يهنئ بوتين على فوزه بولاية رئاسية جديدة

(CNN)-- هنأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعرب ولي العهد، في برقية بعث بها، الاثنين، عن "أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي".

وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية النتائج النهائية للانتخابات بعد فرز جميع الأصوات، حيث حصل بوتين على 87.28% من الأصوات.

بدوره، هنأ الرئيس الروسي ولي العهد السعودي بحلول شهر رمضان، حسبما أوردت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.

ونقلت تاس عن بيان الكرملين أن اتصالا هاتفيًا جرى بين بوتين والأمير محمد بين سلمان. وأشار البيان إلى أن "فلاديمير بوتين طلب نقل أطيب تمنياته لملك السعودية وشعب المملكة بحلول شهر رمضان المبارك".